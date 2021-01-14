Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил разобраться с ситуацией со счетами, которые выставили гражданам за установку общедомовых приборов учета (ОДПУ) тепловой энергии.Ранее горожане начали выкладывать в социальные сети фотографии квитанций, в которых значилась строка, включающая расходы на установку ОДПУ. В некоторых случаях суммы превышали 10 тыс. рублей.Глава региона поручил председателю правительства Самарской области Виктору Кудряшов разобраться в ситуации. \\"Губернатор Дмитрий Игоревич Азаров всегда чутко реагирует на запросы людей. Он поручил мне разобраться с жалобами жителей Самары на счета за общедомовые приборы учета. Люди не получили предварительных объяснений и предупреждений, что вполне предсказуемо вызвало негативную реакцию и непонимание \\"за что?\\" - написал Виктор Кудряшов в своем Твиттере.Региональному министерству ЖКХ поручено провести работу с коммунальными компаниями, которые должны лучше взаимодействовать с собственниками жилья и рассказывать им о предстоящих изменениях. Как отметил Кудряшов, информирование людей и отчет перед гражданами являются обязательными.Ранее сообщалось, что счетчики были установлены ресурсоснабжающей организацией в соответствии с действующим законодательством. Выставленную сумму за установку при этом можно платить в рассрочку в течение пяти лет.