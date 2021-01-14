\\"АвтоВАЗ\\" анонсировал появление полностью нового поколения автомобиля \\"Лада Нива\\". По данным предприятия, новинка появится в 2024 году.Название \\"Нива\\" с прошлого года снова используется тольяттинским предприятием, ранее так назывались внедорожники, которые выпускались на предприятии \\"GM-Автоваз\\" и были известны как Chevrolet Niva. Теперь этот автомобиль получил обновленный дизайн, выпускается на \\"АвтоВАЗе\\" и называется Lada Niva Travel. \\"Старая\\" \\"Нива\\", которая раньше продавалась как Lada 4x4, вернула свое прежние название и называется Lada Niva Legend.О планах выпустить новую \\"Ниву\\" ранее сообщалось неоднократно, даже представляли эффектную концептуальную модель. Однако, до реальной реализации проекта пока не дошло.Ожидается, что новинка будет представлена в двух версиях - с компактной и удлиненной колесной базой.