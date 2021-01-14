Стали известны подробности трагедии с обрушением стены в доме на улице Авроры в Самаре 14 января 2021 года. Здесь на первом этаже проходили ремонтные работы в коммерческом помещении. Его необходимо было разбить на три комнаты - под магазин и аптеку. Подядная организация взялась за дело, но в четверг произошла трагедия. Звонок в МЧС поступил около шести вечера. Оказалось, что обрушилась незакрепленная кирпичная стена и погиб мужчина.- Была задача стену закрепить, с одной стороны сделали, но с другой стороны не успели. У рабочих как раз стояла задача укрепить проем и сделать стяжки стен для обеспечения прохода. Погибший помогал, держал стремянку и не успел отскочить, - рассказал журналисту КП-Самара бригадир, работавший в этот день.Погиб под обвалившейся стеной 40-летний рабочий-азербайджанец. Мужчина в этой организации трудился второй день. У него остались жена и ребенок. Второй рабочий успел отскочить, у него сломаны пальцы, помощь пострадавшему оказывают врачи скорой помощи.- Здесь проводился внутренний ремонт помещения, произошло частичное обрушение стены при проведении ремонта, погиб один сотрудник организации, которая занималась проведением работ. Следственный комитет уже выехал на место, проводит доследственные мероприятия, - рассказал прокурор Советского района Андрей Смирнов.Подробности трагедии >>>>