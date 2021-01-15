Приказом Генпрокурора РФ Игоря Краснова от 29 декабря в Самаре назначен новый прокурор, им стал Артем Ярыгин.Ярыгин работает в органах прокуратуры с 2002 года. Он работал следователем, а затем старшим следователем Гайской межрайонной прокуратуры Оренбургской области. С 2003 года был заместителем Гайского межрайонного прокурора, с 2008 года - прокурором Курманаевского района в Оренбуржье, а с 2010 года - кувандыкским межрайонным прокурором. С 2015 года был старшим помощником прокурора Оренбургской области по организационным вопросам и контролю исполнения.Ранее, в июне 2020 года прокурором Самарской области был назначен Сергей Берижицкий, который ранее тоже работал в Оренбуржье.