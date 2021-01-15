В Самарской области продлили режим самоизоляции для граждан старше 65 лет, об этом сообщили в региональном оперштабе.Обязательная самоизоляция для пожилых граждан действует в регионе с начала ноября. Это сделано для профилактики коронавируса. Пенсионеры находятся в группе риска, среди них чаще всего фиксируют смертельные случаи после заражения.Гражданам на самоизоляции запрещено посещать фитнес-клубы, бассейны, театры и развлекательные учреждения.По последним данным, в Самарской области коронавирусом с начала пандемии заразились 35 724 человек. Из них вылечились 32 885, умерли 739 человек.