Прокурор Самарской области поручил провести проверку по факту ДТП в районе поселка Старое Узюково, где погибла женщина и пострадали несколько пассажиров микроавтобуса, в том числе несовершеннолетний.Для координации деятельности правоохранительных и контролирующих органов на место происшествия приехал исполняющий обязанности прокурора Ставропольского района Роман Гирфанов.Напомним, что ДТП произошло на трассе Самара-Ульяновск, около двух часов дня, 15 января 2021 года. По данным ГУ МВД по Самарской области в районе п. Старое Узюково Ставропольского района произошло столкновение грузового автомобиля «МАЗ» и пассажирского микроавтобуса «Фиат Дукато», следовавшего по маршруту «Самара-Ульяновск». В результате аварии пострадали семь пассажиров маршрутного такси, а также погибла женщина.В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов. По результатам прокурорской проверки будет решен вопрос о наличии оснований для принятия мер прокурорского реагирования, а также дана оценка действиям ответственных лиц.