В субботу, 16 января, стало известно, что руководитель департамента образования Самары Елена Чернега временно отстранена от должности. Её работой заинтересовались правоохранители. Руководителя департамента подозревают в нарушении порядка постановки на очередь для последующего зачисления детей в новый детский сад. Были ли нарушения должны установить стражи правопорядка, как раз сейчас проходят необходимые следственные действия.О деталях непростой ситуации рассказали в мэрии. Там уверены, что нарушений порядка не было допущено и подчеркнули, что городская администрация напрямую заинтересована в установлении объективной истины по данному вопросу и открыто взаимодействует с органом предварительного следствия.- Необходимо отметить, что на момент постановки детей в очередь детский сад был построен и фактически готов к эксплуатации. При этом юридически нарушение сроков ввода объекта в эксплуатацию произошло по вине подрядчика «ПСК-Волга». В течение 2020 года Департаментом градостроительства в отношении данной организации ведется претензионная работа, поданы судебные иски, - сообщили в мэрии.Эта история не первая неприятная ситуация с данным подрядчиком. Ряд сложностей был и с вводом в эксплуатацию других объектов, где вел работы «ПСК-Волга».Читайте также:От учителя до чиновника: главой департамента образования Самары стала Елена ЧернегаМэр Елена Лапушкина официально представила нового руководителя городского ведомства(Подробнее)