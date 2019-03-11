2019-03-11T12:51:59+03:00
Общество

От учителя до чиновника: главой департамента образования Самары стала Елена Чернега

Мэр Елена Лапушкина официально представила нового руководителя городского ведомства
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: администрация СамарыФото: администрация Самары
Изменить размер текста:

В мэрии Самары произошли кадровые перестановки. Департаменту образования назначили нового руководителя. Этот пост заняла Елена Чернега, которая до недавнего времени трудилась на должности заместителя руководителя ведомства. В понедельник, 11 марта, глава Самары Елена Лапушкина официально представила нового руководителя департамента образования.

- Елена Чернега имеет большой опыт работы в системе образования и на муниципальной службе. Она работала учителем физики, заместителем директора школы по учебно-воспитательной части в школах № 76 и № 66, директором школ № 18 и № 64, а также заместителем главы Кировского и Железнодорожного районов Самары, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Напомним, что в последнее время пост главы департамента образования занимала Елена Дуброва. Недавно ее кандидатуру одобрили на должность руководителя Счетной палаты Самарской области. До Елены Дубровой на протяжении четырех лет кресло главы департамента образования занимала Лилия Галузина. Она покинула его в октябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Не уступила дорогу при повороте: в Самаре девушка на Hyundai устроила ДТП с KIA
Воровал крышки люков: в Самаре поймали очередного охотника за металлом
В Самаре вновь пройдет митинг против роста цен и мусорной реформы
Ракету «Союз-2» оснастят самарскими двигателями на новом экологически чистом топливе
Пять лет вместе: как Самара отметит воссоединение Крыма и России
Троих самарцев отправили в колонию за сбыт «синтетики» в Бугуруслане
Говори - покоряй интернет - экономь. Получай кэшбэк прямо на счет телефона!
В Самаре подсветят монумент на площади Славы
Не понравилась уборка снега: сызранец разбил глыбой льда стекло трактору
Осадки в Самарской области 10 марта побили рекорд 1978 года
Олимпийский чемпион по дзюдо Тагир Хайбулаев вошел в оргкомитет зимней Универсиады, которая проходит в Самарской области
В Сызрани разбираются в обстоятельствах гибели 2-месячного младенца
Хабиб Нурмагомедов приедет в Тольятти на «Битву на Волге 10»
Жителям Красноглинского района Самары могут вернуть маршрутки
В Самаре из-за упавшего с крыши рынка снега стояли трамваи
Стокгольм, Хельсинки, Таллин: самарцев приглашают в круиз по Северной Европе
В Самаре на XXII Партсъезда обрушился козырек жилого дома
Тольяттинская спортсменка Софья Палкина завоевала «золото» на молодежном Кубке Европы по метаниям
В Тольятти директора фирмы поймали на двойной продаже квартиры в новостройке
На жителей Металлурга упали ограждения крыши