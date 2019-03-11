От учителя до чиновника: главой департамента образования Самары стала Елена Чернега

СЕГОДНЯ 12:51 2019-03-11T12:51:59+03:00

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В мэрии Самары произошли кадровые перестановки. Департаменту образования назначили нового руководителя. Этот пост заняла Елена Чернега, которая до недавнего времени трудилась на должности заместителя руководителя ведомства. В понедельник, 11 марта, глава Самары Елена Лапушкина официально представила нового руководителя департамента образования.

- Елена Чернега имеет большой опыт работы в системе образования и на муниципальной службе. Она работала учителем физики, заместителем директора школы по учебно-воспитательной части в школах № 76 и № 66, директором школ № 18 и № 64, а также заместителем главы Кировского и Железнодорожного районов Самары, - сообщили в пресс-службе администрации Самары.

Напомним, что в последнее время пост главы департамента образования занимала Елена Дуброва. Недавно ее кандидатуру одобрили на должность руководителя Счетной палаты Самарской области. До Елены Дубровой на протяжении четырех лет кресло главы департамента образования занимала Лилия Галузина. Она покинула его в октябре 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU