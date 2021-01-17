В Самарской области объявили желтый уровень погодной опасности. Все из-за сильных морозов до -33 градусов, сообщает Приволжское УГМС.- Ночью и утром в понедельник, 18 января, местами по Самарской области минимальная температура воздуха ожидается -30… -33, - говорится в сообщении.При этом в целом по региону в понедельник, 18 января, ночью будет около -22… -27, днем -17… -22. Осадков не ожидают, местами может быть изморозь.В следующие два дня, 19 и 20 января, в Самарской области ночью столбики термометров будут показывать -20… -25, днем -15… -20, будет идти снег.