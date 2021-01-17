В Самаре прошли одиночные пикеты и начался сбор подписей против введения платных парковок. Их собираются сделать в Самарском, Октябрьском, Ленинском и Железнодорожном районах. Стоимость часа парковки будет в районе 45-65 рублей.- Жители города убеждены, что такая инициатива администрации преждевременна. Не продуманы схемы движения, не улучшена инфраструктура общественного транспорта, чтобы жители были сами заинтересованы пересесть со своего личного автомобиля на автобусы или трамваи. Этот вопрос даже не обсуждался широко с жителями города. А главное - это будет отдано на концессию, т.е. администрация будет получать лишь часть доходов, а львиная доля будет уходить в карман частников, - считает один из организаторов сбора подписей, первый секретарь Куйбышевского РК КПРФ Сергей Горлов, его слова приводит газета фракции «Трудовая Самара».Ранее депутаты уже выступали против организации платных парковок в Самаре. Также поступали предложения не штрафовать водителей за неуплату таких парковок до 1 января 2022 года.