Евгений К. возглавил ГИБДД Пестравского района в октябре 2020 года, а уже через три месяца стал фигурантом уголовного дела о коррупции.Напомним, полицейский был задержан в рамках спецоперации, которую провели сотрудники УФСБ России по Самарской области. По материалам чекистов в январе уголовное дело возбудили в региональном Следственном комитете.По версии следствия, Евгений К. получил взятку от местного предпринимателя – тот двумя «платежами» передал ГИБДДшнику 180 тысяч рублей за «общее покровительство», а точнее, за то, чтобы грузовики, принадлежащие предпринимателю, спокойно и без всяких препятствий со стороны полиции перемещались по территории Пестравского района.Евгения К. задержали 22 декабря, 11 января следователи возбудили уголовное дело о получении взятки. По данным собственных источников «КП-Самара» в силовых структурах, по решению суда полицейского отправили под домашний арест на два месяца.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:В Самарской области полицейский подозревается в получении взяткиПо версии следствия сотрудник полиции получил взятку в размере 180 тысяч рублей (подробности)