Карантин по африканской чуме свиней отменен в нескольких районах Самарской области. Соответствующие постановления губернатора Дмитрия Азарова опубликованы на сайте правительства.Особый режим перестал действовать на территориях в Шигонском, Красноармейском, Богатовском, Клявлинском, Приволжском районах, Чапаевске и в национальном парке Самарская Лука.Ранее сообщалось о снятии ограничений еще в семи районах области.При этом продолжают действовать еще ряд ограничений. Как говорится в документах, разведение дикого кабана и его ввоз в охотохозяйства и на особо охраняемые природные территории допускается через 12 месяцев после снятия карантина при условии, что в радиусе 100 км не было новых заражений.Комплектование хозяйств поголовьем свиней допускается через год после снятия карантина, на протяжении полугода действует запрет на вывоз свиней, сохраняется запрет на покупку свиней у населения.