В Самарской области иномарка врезалась в КАМАЗ, есть погибшие

Парни из Отрадного на иномарке "лоб в лоб" врезались в КАМАЗ на заснеженной трассе Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области, 19 января, произошло смертельное ДТП. По данным ГУ МВД по Самарской области, в условиях снегопада, автомобиль марки Ford Focus выехал на полосу встречного движения, где допустил лобовое столкновение с автомобилем КАМАЗ в составе с полуприцепом Нефаз.

- В результате аварии, погиб житель сала Отрадное 1992 года рождения, который находился на переднем пассажирском сидении иномарки. Водителя 1994 года рождения госпитализировали в больницу, - сообщили в пресс-службе МВД.

Отметим, что в ГУ МВД предоставили статистику по ДТП прошлого года, которые произошли из-за выезда на встречную полосу движения. По данным полицейских в 2020 году в результате таких аварий погибли 95 человек, а 454 человека получили различные травмы.