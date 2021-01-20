Возле строящегося моста в Климовке погиб водолаз

В декабре при строительстве моста у Климовки погибли два рабочих Фото: предоставлено пресс-службой

Днем 19 января около моста через Волгу, который строится рядом с селом Климовка Шигонского района, погиб водолаз. Андрею М. было 38 лет, последнее время он жил в Нижегородской области, к нам в регион приехал для помощи мостостроителям.

- Он работал в районе одной из опор строящегося моста, погрузился под воду, все время был на связи, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» источник, осведомленный в ситуации. – Около трех часов дня вдруг перестал отвечать, его извлекли из воды, он был без сознания.

На место ЧП вызвали «Скорую помощь», но к приезду медиков Андрей М. был уже мертв.

Что стало причиной его смерти – болезнь, нарушение норм безопасности или несчастный случай, пока не ясно.

Напомним, это уже не первое ЧП при строительстве этого моста у Климовки. 6 декабря по непонятным причинам в воду упал гусеничный кран, погибли два человека, еще трое получили травмы. Никто из выживших с журналистами не общается, говорят лишь о том, что все произошло очень быстро. По факту декабрьского происшествия было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ "Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц", о подозреваемых следователи пока ничего не сообщали.

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