В оперштабе рассказали, где в регионе нашли новых заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За минувшие сутки в Самарской области выявлено еще 285 новых случаев заражения коронавирусом среди местных жителей. По состоянию на 20 января 2021 года, общее количество зараженных в Самарской области достигло отметки в 37 157 человек.

За сутки большинство новых инфицированных было обнаружено в Тольятти, там коронавирус подтвердился у 97 местных жителей. В Самаре зафиксировали 72 новых случая заболевания. В Кинель-Черкасском районе области за прошедший день коронавирус подтвердился сразу у 24 человек, а в Красноярском районе нашли 18 новых зараженных.

244 человека, у которых за минувший день нашли коронавирус, жаловались на симптомы ОРВИ и пневмонии, а 41 человек пришли на профосмотр без каких-либо проявлений недомогания.

На сегодня в Самаре зарегистрировано 754 летальных случая, среди пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирус. Несколько дней смертность от коронавируса в Самарской области держалась на уровне 1-2 случая в сутки. 20 января в оперштабе сообщили, что за минувший вторник в регионе зафиксировали сразу 9 смертей, среди пациентов с коронавирусом. Среди которых четыре женщины в возрасте от 45 до 83 лет и мужчина 65 лет, которые при жизни страдали заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Женщина 63 лет, которая страдала заболеваниями сердца и эндокринной системы, а также двое мужчин 71 и 84 лет, у которых были сопутствующие заболевания эндокринной системы.