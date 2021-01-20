К нам едет президент: в Самаре покажут безбашенный "День города"

В Самаре представят новую народную комедию

21 декабря 2021 в Самаре зрителям представят премьеру народной безбашенной комедии "День города". История из жизни провинциального Любякино чем-то напоминает реалии любого российского городка. События картины развиваются стремительно: Празднуя День города, люди не заметили, что рабочую поездку через населенный пункт запланировал сам президент. И теперь мэру, участковому и батюшке нужно срочно привести город, празднующий как в последний раз, в порядок.

- . В нашем фильме будет много смеха. Разного: отвязанного и сатиричного, но и романтического и лиричного. Потому что в мире все равно правит Любовь. И наши герои через эту любовь – к своему городу, к своим половинкам – решают нешуточные проблемы, которые возникают на их пути, - рассказывает продюсер проекта Дмитрий Литвинов.

День города родился из серии короткометражек, а превратился в большой проект, в котором многие узнают и свою жизнь, и своих соседей, коллег.

- Съемки начались сразу после снятия карантина, все произошло слишком быстро — я буквально впрыгнул в этот проект. Можно сказать, вечером прочел сценарий, а рано утром уже ехал на съемки. Мой герой — зоотехник, маленький человек, совершенно обычный, любит животных и философствовать. Мне интересна эта роль — такой маленький человек, заикающийся зоотехник — я придумал манеру, как он говорит, прямо на площадке, предложил и режиссеру понравилось, если честно, срисовал с одного своего товарища — это, даже не совсем заикание, а небольшая особенность речи, - описал свою роль один из актеров, Михаил Тройник.

Увидеть российскую комедию можно в кинотеатрах Самары с 21 января 2021 года. Дистрибьютор картины - Каропрокат.