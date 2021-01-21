В Самаре уже можно сделать прививку от коронавируса Фото: другой источник.

С понедельника 18 января в Самаре делают прививки от коронавируса всем желающим в поликлиниках. Пока что на портале Госуслуг можно записаться в три медицинских учреждения.

Как записаться на прививку от коронавируса

- позвонить в регистратуру своей поликлиники,

- оформить талон на сайте Госуслуг в разделе «Записаться на прием к врачу»,

- зарегистрировать заявку на портале Единой электронной регистратуры Самарской области - в разделе «Записаться на бесплатный прием к врачу» ,

- позвонить на «горячую линию» по номеру 122 или 8 (800) 30-22-163, добавочный номер 2.

Как сообщали в городской администрации, делать прививку готовы 13 поликлиник в Самаре. На сайте Госуслуг такая возможность доступна в 3 медицинских учреждениях. Это СГКБ №8 по ул. Нагорная, 130, отделение медицинской профилактики поликлиники №10 по ул. Ново-Вокзальная, 11, поликилиническое отделение №1 городской больницы №6. Сделать прививку в этих медицинских учреждениях может любой житель города, вне зависимости от того, к какой поликлинике он прикреплен по ОМС.

Записаться на прививку можно ко времени. С собой нужно иметь паспорт и полис ОМС. Терапевт проверит сатурацию и измерит температуру. В документах нужно будет отметить, болели ли вы коронавирусом, когда, делали ли прививку от гриппа.

Делать анализ на наличие антител заранее граждан не просят, самарский иммунолог рассказал, почему это не имеет действительно серьезного значения.

На вторую часть прививки вызывают уже из медицинского учреждения - через три недели. Затем оформляется паспорт вакцинации на портале Госуслуг.