В Самаре автобус №7 объединят с автобусным маршрутом №27

По мнению чиновников, объединение двух маршрутов оптимизирует работу общественного транспорта Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В министерстве транспорта Самары прокомментировали планы по оптимизации общественного городского транспорта. Ранее сообщалось, что автобус №7 будет отменен из-за неустойчивого пассажиропотока.

Как сообщили чиновники, автобус №7, который следует по маршруту «Безымянский рынок-Транзитная», будет объединен с дублирующим автобусным маршрутом №27 «Кинотеатр «Луч» -станция метро «Безымянка». В связи с этим, маршрут автобуса №27 будет скорректирован.

- Посадка на остановке «станция метро «Безымянка» будет осуществляться на Победе, а не на Ново-Вокзальной. Таким образом, у пассажиров сохраняется возможность попасть на Безымянский рынок и уехать с него, — рассказали в дептрансе.

По словам чиновников, такие изменения в маршрутах оптимизируют работу муниципального транспорта и помогут улучшить ситуацию с транспортной доступностью в поселке Зубчаниновка.

- Водители не станут делать крюк по Каховской, Вольской, проспекту Кирова, Победы, Ново-Вокзальной и Воронежской, что позволит сократить время ожидания в часы пик. Утром и вечером автобусы будут ходить с интервалом 15 минут, а в остальное время – не реже 35 минут, - сообщили чиновники.

Сейчас предложение по оптимизации общественного транспорта проходят экспертизу. Не исключено, что программу будут еще дорабатывать.