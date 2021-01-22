ГИБДД: в выходные в Самаре пройдет профилактический рейд «Контроль трезвости»

Рейд на выявление нетрезвых водителей проведут в Самаре 23-24 января Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

23-24 января 2021 года в Самаре пройдет профилактический рейд «Контроль трезвости». Сотрудники ГИБДД в эти выходные возьмут под усиленный контроль автодороги города. Также к обеспечению дорожной безопасности присоединятся активисты «Ночного патруля».

- Госавтоинспекция призывает всех водителей не преступать закон, поскольку последствия нетрезвой поездки могут быть очень плачевными, ведь пьяный водитель создает угрозу для всех участников дорожного движения, - напомнили полицейские.

Напомним, что на дорогах Самарской области с 20 января по 20 февраля будут проводить профилактические рейды «Внимание — встречная полоса!», которую также инициировали сотрудники ДПС.