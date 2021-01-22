В Самарской области мужчину хотят привлечь к уголовной ответственности за равнодушие к собственным детям

С семьей сейчас работают сотрудники ПДН Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Житель села Зольного Игорь А. в ближайшее время может попасть под уголовное дело за то, что не заботится о собственных детях. Его дочке 5 лет, сыну – 8, обоим живется несладко:

- Он нигде не работает, квартира в аварийном состоянии, за коммуналку он не платит, продукты не покупает, зимнюю одежду тоже – просто не на что, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» собственный источник в правоохранительных органах. – Дети больны, но лечить их горе-папаша не торопится.

У органов опеки и полиции также есть основания предполагать, что мужчина проявлял жестокость по отношению к дочке с сыном. Был ли он при этом трезвым, пока не ясно.

Теперь 36-летний мужчина может стать фигурантом уголовного дела. Как сообщил «КП-Самара» тот же источник, сейчас с семьей работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних – стоит вопрос о возбуждении уголовного дела по ст.156 УК РФ «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних».