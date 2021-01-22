Спортзал школы в Покровке отремонтировали по инициативе «Единой России»

Спортзал в школе отремонтировали по инициативе депутатов "Единой России"

Депутаты «Единой России» посетили школу в селе Покровка Кинельского района Самарской области, в которой осмотрели спортивный зал, отремонтированный благодаря внесению предложений фракции «Единая Россия» в областной бюджет.

В современном зале проводятся уроки физкультуры, проходят тренировки ребят по разным видам спорта. Депутаты пообщались со школьниками и учителями и привезли подарки – набор новых спортивных мячей.

Отдельное внимание депутаты уделили организации горячего питания в школе. В Самарской области одной из первых в стране реализовано поручение президента об обеспечении бесплатными обедами школьников младших классов. Руководитель фракции «Единая Россия» в самарской губернской думе Александр Живайкин отметил, что это стало возможным благодаря работе слаженной команды во главе с губернатором региона Дмитрием Азаровым.

«Это большое достижение, что сегодня все школы, все начальные классы получают горячее питание бесплатно. На это выделено из областного бюджета 1 миллиард 700 миллионов рублей. Депутаты всегда обращают внимание на качество питания. Сегодня в школе села Покровка и дети, и родители нас уверили, что кормят хорошо, сытно и вкусно», - сказал Живайкин.