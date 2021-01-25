Дело экс-замначальника самарской Росгвардии Дмитрия Сазонова рассмотрят в Шестом кассационном суде

Дмитрий Сазонов уже длительное время находится в СИЗО Фото: Михаил ГОРЮНОВ

Экс-замначальник Управления Росгвардии региона Дмитрий Сазонов в ближайшее время снова будет спорить с приговором, согласно которому он в течение 10 лет получал взятки от ОПГ "Законовские". На днях жалобу юристов бывшего силовика приняли в Шестом кассационном суде.

Как уже сообщали журналисты "КП-Самара", Сазонов отрицает свою связь с преступной группировкой. Его адвокаты - согласно опубликованной на сайте инстанции информации, их 5 - намерены добиваться того, чтобы дело направили на новое рассмотрение.

Напомним, известного стража порядка задержали летом 2018 года сотрудники УФСБ. Случилось это после того, как давний сослуживец Александр Орлов передал ему 100 тысяч рублей. Деньги, как решили следователи, передавались регулярно и предназначались за общее покровительство "Законовским", в частности, их ЧОО «Восток-Лада».

Дмитрий получил 12 лет колонии и 220 миллионов рублей штрафа. Он с вердиктом не согласился и пытался его обжаловать в областном суде. Там наказание оставили без изменения.