Защищать Дмитрия Сазонова, осужденного за многомиллионные взятки, будет его жена

В Самарском областном суде 25 июня начали рассматривать апелляцию Дмитрия Сазонова. Экс-руководитель управления лицензионно-разрешительной работы Росгвардии получил 12 лет колонии и 220 миллионов рублей штрафа за получение взяток от так называемой ОПГ «Законовские» и руководителя студии «Арт-Инвест» Артура Юсупова. Сам он с таким вердиктом не согласен.

Напомним, что тогда еще полковника Сазонова задержали летом 2018 года сотрудники ФСБ. Случилось это во время получения 100 тысяч рублей от бывшего сослуживца Александра Орлова, который являлся участником «Законовских». Деньги, как решили следователи, передавались регулярно и предназначались за общее покровительство группировке, в частности, их ЧОО «Восток-Лада».

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что всего Дмитрий получил около 10 миллионов от представителей группировки. Встречи проходили в ресторанах и даже на рабочем месте правоохранителя. От Юсупова за 3 года кошелек Сазонова пополнился на 2,4 млн рублей.

Высокопоставленный силовик на протяжении всего процесса всячески отрицал связь с бандитами. Что касается компании «Арт-Инвест», он объяснил, что просто воспользовался доверием своего товарища Артура. Тот полагал, что за деньги Сазонов ему поможет в организации для студии беспрепятственной фотосъемки в родильных домах. По факту же никакого содействия тот не оказал.

Помимо сроков и солидного штрафа, обвиняемого лишили воинского звания. Также ему на 10 лет запретили работать в государственных органах.

Защита Дмитрия Сазонова обжаловала приговор. Слушание проходило в формате видеоконференцсвязи. Судя по картинке, осужденный чувствует себя хорошо - подстрижен, форму не растерял. Поддержать Дмитрия, даже в таком формате, пришли его близкие. Все, как и положено, в масках. Единственное, что вышло не так, то это качество звука. Дмитрий Сазонов заявил, что слышимость на тройку с минусом, и попросил исправить этот момент в следующий раз.

Один из адвокатов Сазонова Андрей Карномазов попросил разрешить участвовать в заседаниях в качестве общественного защитника жене Дмитрия - Анне Сазоновой. Она прекрасно владеет ситуацией и готова помогать юристам.

Прокурор не согласился с привлечением такого советника. По его словам, женщина является заинтересованной стороной, и могут возникнуть противоречия.

- Я жена осужденного. У меня юридическое образование. Я готова помогать. Прошу поддержать ходатайство, - заявила сама Анна.

Сазонова добавила, что после пандемии коронавируса она не может посещать СИЗО и видеться с мужем. Теперь такая возможность у нее, вероятно, появилась - суд ходатайство удовлетворил.

Адвокат Дмитрий Тараборин, в свою очередь, выступил с просьбой учесть его замечания к протоколу судебного заседания Ленинского районного суда, где вынесли приговор полковнику. По мнению заступника, он составлен некорректно. В этот раз служители Фемиды отказали, отметив, что все претензии рассмотрят по существу в текущем процессе.

На этом заседание закончилось. Не все стороны успели получить апелляции адвокатов Сазонова. Чтобы устранить эту неточность, разбирательства перенесли на 10 июля.

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