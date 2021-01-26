При столкновении автокрана и скорой помощи в Самаре пострадали 3 человека

"Скорая" ехала на вызов к пациенту Фото: vk.com/areasmr1

Утром, 26 января, в Куйбышевском районе Самары произошло столкновение автокрана «Ивановец» и автомобиля скорой помощи. В пресс-службе ГУ МВД по Самарской области рассказали подробности аварии.

- По предварительным данным ГИБДД, на пересечении улиц Утевская и Уральская, водитель скорой помощи, двигался с проблесковым маяком и звуковым сигналом, при выезде на перекресток на запрещающий сигнал светофора произошло столкновение с грузовым автомобилем Камаз, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД.

Как рассказали полицейские, в результате столкновения пострадали водитель, врач и фельдшер, которые находились в машине скорой помощи. Так как «скорая» только ехала на вызов, пациента в автомобиле не было.

В настоящее время сотрудники полиции проводят проверку по факту данного происшествия, устанавливаются все обстоятельства ДТП.