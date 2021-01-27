В Самарской области беременных женщин хотят отправить на удаленную работу

Беременных сотрудниц переведут на удаленную работу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области планируют отправить на дистанционную работу беременных женщин. Соответствующее постановление готовится в региональном правительстве.

С 1 января в стране вступил в силу закон об удаленной работе, в соответствии с которым работодатель при определенных условиях может переводить сотрудников на удаленку без их предварительного согласия.

Ранее будущие мамы сами обращались с просьбой отправить их на удаленку. Тогда в регионе рекомендовали работодателям удовлетворить эту просьбу.

В Самарской области продлили режим повышенной готовности. При этом часть отделений, перепрофилированных для работы с пациентами с коронавирусом, вернутся к прежней работе.