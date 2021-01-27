Самарца, жестокого убившего своих родителей, отправили на принудительное лечение

Мужчину, жестоко убившего своих родителей, отправили на принудительное лечение Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре на принудительное лечение направили 40-летнего мужчину, который жестоко убил своих родителей. Об этом говорится в сообщении следственного управления СК РФ по Самарской области.

Как установило следствие, мужчина, страдающий от психических расстройств, убил своих пожилых родителей. Он нанес не менее 10 ударов ножом отцу и отрезал голову матери. После этого мужчина скрылся. Его нашли в Санкт-Петербурге. Мужчина несколько раз лечился в психиатрической больнице и ранее был судим за грабеж.

Согласно заключению психолого-психиатрической экспертизы, у мужчины выявлено психическое расстройство. Суд постановил направить его на принудительное лечение в стационарных условиях специализированного типа с интенсивным наблюдением.