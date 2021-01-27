ОМОН, ФСБ и Следственный комитет провели обыски в кабинете ректора СамГУПС

В самарский вуз нагрянули силовики Фото: Росгвардия

Следственные органы, при содействии сотрудников спецподразделения Росгвардии, провели обыски в Самарском государственном университете путей сообщения. Силовики нанесли визит в самарский вуз с целью закрепления доказательной базы и изъятия вещественных доказательств по факту выявления нецелевого расходования бюджетных средств.

По версии следствия, ректор СамГУПС, вместе с группой своих подчиненных, оформил и подписал приказы об оказании студентам материальной помощи на сумму свыше 1,8 миллиона рублей, однако, деньги были израсходованы на оплату проезда и проживания студентов на общественные мероприятия.

- Приволжским следственным управлением на транспорте СК России возбуждено уголовное дело. Сотрудники ОМОН на транспорте Управления Росгвардии по Самарской области оказали содействие своим коллегам из следственного комитета, ФСБ и транспортной полиции в ходе оперативных мероприятий и следственных действий, - сообщили в пресс-службе федеральной службы войск национальной гвардии по Самарской области.