Установлены личности восьми погибших в жутком ДТП с фурой и микроавтобусом под Сызранью

На месте аварии работали все экстренные службы Фото: Предоставлено "Комсомолке"

В Самарской области правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах страшной аварии на трассе М-5 под Сызранью. В результате столкновения фуры с бананами и микроавтобуса «Ситроен» погибли 12 человек, еще столько же получили серьезные травмы.

Как стало известно журналистам «КП-Самара», личности 8 погибших уже установлены. Среди них мужчины и женщины:

Мингазова А. — 1968 год рождения;

Тагиев А. — 1979 год рождения;

Сорокина Е. — 1978 год рождения;

Бухвалов С. — 1972 год рождения;

Шебаршев А. — 1987 год рождения;

Семьянов В. — 1970 год рождения;

Осокин С. — 1981 год рождения;

Ильин И. — возраст устанавливается.

Работа по идентификации еще четверых несчастных сейчас продолжается.

Напомним, что среди выживших — полугодовалый ребенок. Экстренные службы сейчас занимаются его транспортировкой в Самару — в областную больницу. Также в региональный центр планируют доставить еще четверых пациентов.

В Сызрани — на базе санатория «Отдых» создан городской штаб и организованы места для размещения родственников потерпевших. Там сейчас находится мэр Николай Лядин, глава района Виктор Кузнецов и руководители специальных служб.

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