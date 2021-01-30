Сестры, оказавшиеся в реанимации после ДТП под Сызранью, ехали к маме на день рождения

Вагаповы ждали дочек за праздничным столом

Стали известны новые подробности о пострадавших в ДТП с маршруткой под Сызранью. В аварии погибли 12 человек, восемь до сих пор в реанимации. Среди пострадавших две сестренки Вагаповы из Красносельска. В Сызрани они учились и работали, а на эти выходные решили отправиться в родное село. Их мама 30 января отмечает день рождения и вся семья должна была собраться за праздничным столом. Этого, увы, не случилось.

Вечером родители не дождались девочек с автобуса. А чуть позже пришла страшная новость - случилось ДТП с фурой. Маршрутка превратилась в груду искореженного металла. Сердце матери замерло. Но врачи сразу сообщили: девочки в больнице, пока приезжать не надо.

Уже днем Вагаповы встретились с губернаторами Самарской и Ульяновской области. Их заверили, что самое страшное позади, состояние дочерей стабильное, хоть и тяжелое. Им окажут всю помощь, а также выплатят деньги, чтобы поддержать семью. Сейчас им предстоит только ждать хороших новостей. Увы, так повезло не всем жителям села: в этот день своих близких лишились сразу десяток семей. Все погибшие - жители Красносельска. Мы уже рассказывали об одной из погибших, Елене Сорокиной.