Прокурорская проверка не нашла нарушений в гибели мужчины на пороге самарской поликлиники

Больничные "неотложки" были на выездах, а "Скорая" приехала слишком поздно Фото: принтскрин видео.

Прокуратура Промышленного района рассказала корреспонденту «КП-Самара» о результатах проверки по сентябрьскому ЧП. Напомним, 17 сентября 2020 года на пороге городской поликлиники №14 упал без сознания мужчина.

Он пришел в учреждение со спутницей – судя по всему, его супругой. Однако внутрь зайти не успел, ему стало плохо. Очевидцы, которые снимали видео, выложенное в сеть, говорят за кадром, что прошло 10-15 минут с тех пор, как они позвали на помощь врачей и медсестер поликлиники и позвонили в «Скорую помощь», но помощи пока не дождались.

На видеозаписи видно, как к мужчине выходит сотрудница поликлиники в белом халате, пытается замерить пульс и в растерянности опускает его руку – судя по ее лицу, пульса уже нет.

После волны возмущения в обществе свою проверку провели минздрав, Росздравнадзор и прокуратура. Но никто из них нарушений в действиях медиков не увидел.

- Посетители в регистратуру об упавшем без сознания мужчине сообщили в 9.05, информацию сразу передали в кабинет доврачебной помощи и дежурному врачу. И в 9.07 мужчину доставили в кабинет, где его осмотрел врач, который также провел реанимационные мероприятия: адреналин, преднизолон, искусственную вентиляцию легких, непрямой массаж сердца, - рассказал корреспонденту «КП-Самара» прокурор Промышленного района Вячеслав Бобровский. – В 9.20 сотрудниками поликлиники вызвана бригада «Скорой медицинской помощи», которая прибыла в 9.31, на протяжении 30 минут пыталась реанимировать мужчину, но в 10.01 была констатирована биологическая смерть пенсионера. По результатам проведенной проверки нарушений при оказании первичной медико-санитарной помощи пенсионеру не выявлено.

Мы предлагаем нашим читателям самим посмотреть видео с места событий, оно длится около двух минут. А вы видите какие-то нарушения? Пишите в комментариях.

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