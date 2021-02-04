В Рождествено мужчина сжег жилой дом вместе с его хозяином

ЧП произошло рано утром Фото: принтскрин видео.

В Самарской области правоохранители разбираются в обстоятельствах ЧП, которое еще летом 2020 года произошло в Волжском районе. Рано утром 10 августа в селе Рождествено на улице Крестьянской пожар охватил сразу два дома, а после ликвидации огня сотрудники МЧС нашли труп 56-летнего мужчины. Сейчас оперативники считают, что его убили.

- Был задержан 33-летний знакомый погибшего. Он признался, что поджег дом жертвы после ссоры, возникшей между ним и хозяином жилплощади во время распития спиртных напитков, - рассказал корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Сначала подозреваемому вменяли ч. 2 ст. 167 УК РФ - совершение поджога, повлекшего смерть человека. Его тогда оставили под подпиской о невыезде. В октябре прошлого года дело из отдела МВД Волжского района передали следователям из Новокуйбышевска. Они усматриваются в действиях фигуранта признаки преступления по ч. 2. ст. 105 УК РФ - Убийство. Соответствующее уголовное дело возбуждено 3 февраля 2021 года. Расследование продолжается, а предполагаемый поджигатель задержан.