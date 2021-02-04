В Тольятти стартовало производство обновленной модели "Лада Ларгус"

"Лада Ларгус" получил новый дизайн

В четверг, 4 февраля, в Тольятти на "АвтоВАЗе" началось производство обновленной модели "Лада Ларгус". Об этом говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

У автомобиля новый капот, передний бампер, крылья, решетка радиатора, фары, зеркала и диски колес. В салоне обновили панель приборов, руль, передние сиденья и мультимедийную систему.

"Ларгус" входит в первую десятку по продажам легковых автомобилей на российском рынке. За все время производства модели было изготовлено более 450 тыс. автомобилей.

Ранее "АвтоВАЗ" сообщал о планах выпустить пять новых моделей, в том числе, новое поколение модели "Нива".