Самый дорогой дворец в Самаре продают на Мехзаводе за 110 млн рублей

Самарский дворец стоит 110 млн рублей

Самый дорогой дом в Самаре, выставленный на продажу, находится в поселке Мехзавод, прямо на опушке леса и стоит 110 млн рублей. С белыми колоннами и балюстрадами, фонтанами и садовыми фигурками, он напоминает летние резиденции императоров в Петербурге.

В особняке есть кинозал и большая кладовая, наверное, для даров леса. В каждом зале - многоярусные люстры, поражающие роскошью и шиком. В доме есть сауна и бильярдная, рядом с особняком - домик для гостей.

- Этот дом можно назвать самым дорогим, выставленным на продажу, насколько я помню, позиционируется он уже довольно давно, в этом сегменте при покупке торг может достигать 10-20 миллионов рублей. Более дорогим местом считается побережье Волги - там дороже обходятся участки, в данном случае стоимость скорее за сам дом, - комментирует эксперт по недвижимости Сергей.

Кстати, это не единственный дорогой дом в нашем городе. Самые роскошные дворцы Самары - в нашем обзоре. Правда, аквадискотеку так нигде и не нашли.