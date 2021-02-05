Начальник УМВД Самары Вячеслав Хомских вернулся на работу после служебных проверок

Вячеслава Хомских подозревают в получении взятки автомобилем от преступной группировки. Фото: УМВД России по г.Самара

Как сообщалось ранее, начальник МВД по Самаре Вячеслав Хомских попал под подозрение сотрудников УФСБ по Самарской области в 2017 году после обысков в особняке покойного лидера ОПГ «Законовские». По версии следствия, в 2011 году Вячеслав Хомских получил от представителя ОПГ в качестве взятки автомобиль «Нива».

В 2020 году СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Получение взятки» в отношении начальника УМВД Самары Вячеслава Хомских.

После проведения служебных проверок, Хомских вернулся на работу. По сообщению издания «Самарское Обозрение», после возбуждения уголовного дела следствие не выходило в суд с ходатайством об отстранении начальника УМВД от должности. Когда закончилась проверка, Вячеслав Хомских вернулся к работе.