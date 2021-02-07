В Самаре бывшего налоговика отправили в колонию за мошенничество

Уголовное дело рассматривал Промышленный районный суд Фото: Александра БУДАЕВА

В Самаре вынесли приговор женщине, которая ранее работала в налоговой службе. 21 июня прошлого году ее задержали сотрудники ФСБ при получении 1,2 млн рублей.

По версии следствия, она знала, что в одной из фирм выездная налоговая проверка нашла нарушения, и конторе должны были начислить налогов на сумму в 9 млн рублей. Тогда в дело вступила наша «героиня» и предложила на 1,2 млн рублей в разы снизить сумму выплат в бюджет.

Однако план провалился. Женщину задержали, возбудили в отношении нее уголовное дело, а потом отдали ее под суд.

- Суд с учетом мнения гособвинителя признал ее виновной в покушении на мошенничество, - рассказали корреспонденту «КП-Самара» в прокуратуре Промышленного района Самары. – Недавно ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года.

Приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован сторонами.