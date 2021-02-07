Специалисты департамента городского хозяйства Самары могут начать проверку качества капремонта моста на ул.Земеца

Пару лет назад дорога на ул.Земеца выглядела так. Фото: Фото: Ирина Кузнецова
- Мост сыпется весь, а это стратегически важный объект для города. Не пора провести проверку подрядчика, который проводил его капремонт? – с таким предложением на днях обратился к областным властям самарец Владислав.
Те переадресовали вопрос сотрудникам департамента городского хозяйства и экологии Самары, потому что мост находится в ведении муниципалитета. Чиновники обещали разобраться.
В 2019 году горожане уже «атаковали» властей жалобами на улицу Земеца: тогда там на проезжей части были сплошные ямы. Сейчас больше всего претензий – к мосту. Самарцы в комментариях уже «припоминают» названия фирм-подрядчиков, на чью работу чиновникам стоило бы обратить внимание.
Однако кто конкретно и на основании каких данных будет оценивать качество капремонта моста, пока не ясно.
«Комсомолка» следит за развитием событий.
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