Специалисты департамента городского хозяйства Самары могут начать проверку качества капремонта моста на ул.Земеца

Пару лет назад дорога на ул.Земеца выглядела так. Фото: Фото: Ирина Кузнецова

- Мост сыпется весь, а это стратегически важный объект для города. Не пора провести проверку подрядчика, который проводил его капремонт? – с таким предложением на днях обратился к областным властям самарец Владислав.

Те переадресовали вопрос сотрудникам департамента городского хозяйства и экологии Самары, потому что мост находится в ведении муниципалитета. Чиновники обещали разобраться.

В 2019 году горожане уже «атаковали» властей жалобами на улицу Земеца: тогда там на проезжей части были сплошные ямы. Сейчас больше всего претензий – к мосту. Самарцы в комментариях уже «припоминают» названия фирм-подрядчиков, на чью работу чиновникам стоило бы обратить внимание.

Однако кто конкретно и на основании каких данных будет оценивать качество капремонта моста, пока не ясно.

«Комсомолка» следит за развитием событий.

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