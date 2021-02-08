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В Самаре дублеры у Ново-Садовой в этом году перероют из-за строительства путепровода

Около «Современника» построят крупную развязку
Вячеслав СОРОКИН
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Дублеры у Ново-Садовой перекроют уже в этом году

Дублеры у Ново-Садовой перекроют уже в этом году

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре во втором полугодии текущего года перекроют движение по дублерам около улицы Ново-Садовой. Об этом в интервью «Самарскому обозрению» сообщил врио начальника управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области Александр Ремиз.

В 2021 году начнется строительство двухуровневой транспортной развязки на улицах Ново-Садовой, Советской Армии и XXII партсъезда. Предполагается, что новая развязка разгрузит дороги на перекрестке у «Современника», где регулярно образуются заторы.

По словам, Ремиза, во второй половине года из-за строительства закроют дублеры на Ново-Садовой от улицы академика Платонова до улицы Шверника. Там будут переносить коммуникации.

В дальнейшем планируется закрыть движение по Ново-Садовой в направлении из города, а когда будут собирать путепровод, улицу полностью перекроют.