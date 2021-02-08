Реконструкция улицы 22 Партсъезда в Самаре начнется в этом году

Реконструкцию будут проводить в два этапа на протяжении трех лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2021 году в Самаре стартует реконструкция улицы 22 Партсъезда. В городском бюджете на эти цели запланировано более полумиллиарда рублей.

Власти Самары планируют привести в порядок улицу 22 Партсъезда. Работы будут проводится в два этапа – от Солнечной до Московского шоссе и от проспекта Кирова до Ставропольской.

В 2021 году на проведение работ на первом этапе реконструкции запланировано выделить 357,7 миллионов рублей, в 2022 году средства не предусмотрены, а в 2023 году на продолжение реконструкции выделят еще 200 миллионов рублей.

Отметим, что в этом году планируется несколько масштабных реконструкций самарских улиц и магистралей. Например, реконструкция Московского шоссе от улицы Мичурина до проспекта Кирова и строительство двухуровневой развязки на Ново-Садовой.