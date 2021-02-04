В Самаре перекроют Московское шоссе на время ремонта с учетом нового ГОСТа

После определения подрядчика, станет известно какие участки на МШ будут перекрыты Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в Самаре стартует первый этап реконструкции на Московском шоссе. Одной из главных задач является устойчивость нового покрытия к образованию колейности. Как ранее сообщили в Минстрансе, в первую очередь запланирован ремонт Московского шоссе, от Мичурина до проспекта Кирова.

В последний раз Московское шоссе ремонтировали перед чемпионатом мира по футболу. Тогда правительство не ставило перед подрядчиком задачи по устойчивости к образованию колеи на дорожном покрытии. Сейчас же это первоочередное требование в техзадании.

В настоящее время готовится аукционная документация, а после определения подрядчика станет известно, какой участок дороги будет перекрыт на время ремонта. Министерство транспорта Самары, совместно с сотрудниками ГИБДД, согласуют очередность обновления участков, а также перекрытия дорог на время реконструкции.

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