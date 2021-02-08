В Самаре с 11 февраля перекроют движение по дублеру Ново-Садовой

В Самаре стартовала масштабная реконструкция Ново-Садовой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре с 11 февраля 2021 года временно ограничат движение по нечетной стороне дублера улицы Ново-Садовая. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Самарской области.

- С 11 февраля 2021 г. в рамках реконструкции ул. Ново-Садовая, будет ограничено движение по дублеру ул. Ново-Садовая по нечетной стороне, от ул. Советской Армии до АЗС «Татнефть», до завершения работ, - сообщили в минтрансе региона.

Ранее сообщалось, что в этом году начнется масштабное строительство двухуровневой транспортной развязки на Ново-Садовой в Самаре. Предполагается, что новая развязка разгрузит дороги на перекрестке у «Современника», где регулярно образуются заторы. Дублеры будут закрываться для движения на время переноса коммуникаций, а когда начнут строить сам путепровод, полностью перекроют движение по Ново-Садовой.