Путепровод через ж/д пути на проспекте Кирова отремонтируют в 2021 году

В текущем году в Самаре планирует сделать ремонт сразу на нескольких крупных дорогах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В этом году в Самаре планируют отремонтировать мост через железнодорожные пути на проспекте Кирова. Об этом департамент городского хозяйства и экологии сообщил в Twitter.

Жители города регулярно жалуются на состояние моста, на котором местами практически разрушено асфальтовое покрытие. В обе стороны на автомобиле можно проехать фактически только по крайней левой полосе.

В этом году в условиях резких перепадов температур, когда дороги часто оказываются мокрыми от снега или реагентов, покрытие разрушается и становится еще хуже.

- В этом году ремонтируем проспект Кирова от Победы до Заводского шоссе с путепроводом, - написали в департаменте в ответ на жалобы жителей.

Ранее сообщалось, что с 11 февраля ограничат движение по нечетной стороне дублера улицы Ново-Садовой, где планируют построить крупную развязку. Также в этом году планировали починить Московское шоссе, где на проезжей части образовалась колея.