В Самаре в 2021 году умерли на 10 тыс человек больше, чем обычно

Смертность в Самаре выросла значительно

В Самарской области на 25% выросла смертность среди населения в 2021 году. Число избыточных смертей составило 10,5 тысяч. В прошлые годы смертность, напротив, немного снижалась. Такого роста числа летальных исходов не было в последние десяток лет. Стоит отметить, что смертность была выше обычной в начале лета, а потом - начиная с осени. Наибольшего пика разница значений достигла в ноябре. Мы писали, что в октябре изыбыточная смертность в Самарской области стала самой высокой в ПФО.

В то же время по официальным проверенным данным от коронавируса в регионе скончались 853 человека. Как ранее объясняли власти, это подтвержденные врачами диагнозы. Согласно данным Росстата, в которых учитываются записи единого реестра ЗАГСов, где могут быть данные предварительных свидетельств о смерти, только в декабре с COVID-19 умерли 214 человек.

Эксперты, опрошенные КП-Самара, объяснили, что причины такой избыточной смертности могут быть разными. Но высока вероятность, что коронавирус сделал здесь свое черное дело, выступая в качестве катализатора других смертельных заболеваний, особенно касающихся сердечно-сосудистой системы. Таким образом, переболеввшие или и вовсе перенесшие коронавирус незаметно для себя люди, умирали от инсультов, инфарктов, обострившихся заболеваний почек, желудка, а также от онкологии, несмотря на прогресс или хорошие прогнозы.

Также не слишком впечатляет цифра рождаемости: за год в области на свет появилось на 1773 ребенка меньше. В целом естественная убыль населения составила 24745 человек.