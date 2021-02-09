Контрольно-счетная палата Самары нашла нарушения в работе МП "Благоустройство"

В работе МП "Благоустройство" выявлены многочисленные нарушения Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Контрольно-счетная палата Самары выявила многочисленные нарушения в работе муниципального предприятия "Благоустройство". Об этом говорится в сообщении палаты.

Аудиторы выявили, что имущество, которое было передано предприятию для работы, находится в непригодном состоянии или вовсе утеряно, просрочены платежи за пользование земельными участками под некоторыми зданиями, кроме того, работникам платили необоснованные премии в условиях убыточной деятельности.

Предприятие не подавало заявок на участие в аукционах по ремонту дорог в Кировском и Самарском районе, а при заключении муниципальных контрактов действовало в соответствии с недействующими актами и привлекало подрядчиков на невыгодных условиях.

Руководителю предприятия направлено представление с необходимыми мерами.

Ранее в Самаре прокуроры направили в суд 15 исков о некачественной уборке снега в городе.