Прокуратура начала проверку после гибели двух девочек-подростков в Самаре

В Самаре при загадочных обстоятельствах погибли две 12-летние школьницы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

9 февраля, в Самаре погибли две школьницы, упав с 16 этажа здания на улице Киевская. Прокуратура Самарской области взяла на контроль ход доследственной проверки по факту трагедии.

- Организована прокурорская проверка. Выясняются все обстоятельства, которые могли способствовать произошедшей трагедии, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Прокуратура региона выяснит, какие отношения были в семье и в школе погибших детей. Кроме того проверят работу органов профилактики. По результатам прокурорской проверки будет принято решение о мерах реагирования и дана оценка действиям ответственных лиц.

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