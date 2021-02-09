Из магазинов «Пятерочка» и «Перекресток» в Самаре были изъяты паштеты с вирусом африканской чумы свиней

С прилавков изъяли всю партию печеночного паштета, в котором был обнаружен вирус АЧС Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Инспекторы Россельхознадзора обнаружили в Самаре целую партию печеночного паштета с вирусом африканской чумы свиней. Изначально партию доставили на склад в городе Кинель, а потом распределили по торговым сетям «Перекресток» и «Пятерочка» в Самаре. В пресс-службе Россельхознадзора по Самарской области сообщили, что в настоящее время вся инфицированная продукция была изъята из реализации.

- По данным системы «Меркурий» партия печеночного паштета «Классический» TM "Pate Grand-Mere", общей массой 1260 кг, прибыла в Самарскую область из Белгорода. Часть продукции, 15 килограмм, была отправлена в Уфу и город Ишимбай, где специалисты и выявили вирус АЧС при отборе проб, - сообщили в Россельхознадзоре региона.

В настоящее время по факту данного происшествия ведется расследование. Под контролем специалистов Россельхознадзора проводится проверка качества и безопасности всей изъятой партии, которая поступила в Самарский регион из Белгорода.

Напомним, что губернатор Дмитрий Азаров подписал постановление об установлении карантина на холодильную камеру, где хранился паштет, на территории супермаркета «Перекресток» на улице Солнечная, 60 в Самаре.

Департамент ветеринарии Самарской области напомнили жителям Самары, что вирус АЧС не несет никакой угрозы для жизни и здоровья людей. Вирус может поражать исключительно домашних свиней и диких кабанов.