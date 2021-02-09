Дороги в Самарской области сравнили с ледяными аттракционами

В Бинарадке - ледяные колеи, а в Ташле - каток Фото: vk.com/stav163

В Самарской области за первую неделю февраля погода преподнесла местным жителям сюрпризы. Сначала пришла неожиданная оттепель с плюсовой температурой воздуха, а через несколько дней ударили морозы до -31 градуса. От таких климатических перепадов образовался стойкий гололед.

В то время, как в больших городах и селах на дорогах работает спецтехника, которая рассыпает реагенты и расчищает проезжие части и пешеходные зоны, жители маленьких населенных пунктов оказались участниками «ледового шоу».

Один из местных жителей Ставропольского района опубликовал в социальных сетях видео, где он пытается на своем автомобиле взобраться на дорогу в селе Ташла, однако все попытки преодолеть небольшую возвышенность оказываются тщетными.

- Дороги в Ташле аки ледяные аттракционы. Лед на дорогах гладенький, горки просто чудо! Заехать, правда, не всегда удается, - иронизирует житель Самарской области.

Отметим, что по данным синоптиков морозы в Самарской области ослабеют уже к концу этой недели. Так, из-за перемещения фронтальных разделов воздушных масс, в регион придут осадки, и температура вернется к многолетним значениям.