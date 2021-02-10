В Самаре хотят отменить два автобусных маршрута в связи с отсутствием пассажиропотока

Перевозчики пожаловались на отсутствие пассажиров на некоторых маршрутах в Самаре Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городской администрации опубликовали проект постановления о внесении изменений в реестр муниципальных маршрутов на территории Самары. Речь идет об отмене автобусных маршрутов №7 «Безымянский рынок – Транзитная» и № 65 «Центральный автовокзал - Кабельная». Кроме того городские власти планируют скорректировать маршруты автобусов №30 «Дом печати – завод «Экран» и №65 «Кабельная – Центральный автовокзал», не исключено, что маршруты объединят.

В адрес департамента транспорта Самары поступило сообщение от компании-перевозчика, что на указанных маршрутах отсутствует устойчивый пассажиропоток. Чиновники решили скорректировать данные маршруты. Сначала предполагалось, что автобус №7 объединят с №27, но после получения претензий от местных жителей, чиновники оставили оба маршрута.

В настоящее время снова рассматривается вопрос оптимизации городского общественного транспорта. Проект постановления уже прошел процесс оценки регулирования. Это значит, что в скором времени появится официальное постановление об изменении реестра маршрутов общественного транспорта в Самаре.