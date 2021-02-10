В Самаре не стали возбуждать уголовное дело об избиении кота

Девушка заявила полицейским, что у нее нет претензий к парню, который обидел ее домашнего питомца Фото: СОЦСЕТИ

В Самаре проверка по факту избиения животного закончилась отказом в возбуждении уголовного дела. Эту информацию корреспонденту «КП-Самара» подтвердили в областном МВД.

Напомним, скандал разгорелся в начале февраля. Хозяйка животного, Екатерина, поссорилась со своим сожителем и ушла из дома. В квартире остался ее молодой человек и кот. Наутро девушка вернулась и увидела, что кот избит, в ветклинике подтвердили, что у животного есть травмы.

Девушка написала гневный пост в соцсетях, просила друзей о перепостах, даже подала заявление в полицию… Но потом коту стало лучше, а молодой человек вымолил себе прощение. После этого обличающие записи со своей странички девушка удалила. По данным собственных источников «КП-Самара» в следствии, она также заявила полицейским, которые проводили проверку по ее заявлению, что претензий ни к кому больше не имеет.

- Проверку проводили сотрудники отдела полиции №2 Самары, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области. – По ее результатам вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствие событий преступлений, предусмотренных статьями 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и 245 УК РФ «Жестокое обращение с животными».

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