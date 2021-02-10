После самоубийства двух школьниц в Самаре возбудили уголовное дело

На место гибели девочек приносят цветы и игрушки Фото: СОЦСЕТИ

Следователи возбудили уголовное дело после смерти 12-летних Вари и Леры в Самаре. Отличницы покончили с собой на улице Киевской накануне, 9 февраля. По мнению правоохранителей - девочек довели до смерти.

- Возбуждено уголовное дело по статье 110 УК РФ - Доведение до самоубийства. Подозреваемых пока нет, - сообщил корреспонденту "КП-Самара" источник, знакомый с ситуацией.

Погибшие обучались в шестом классе, учились на одни пятерки, участвовали в олимпиадах. Варвала была начинающей моделью, Лера занималась гимнастикой. Ранее они не высказывали мысли о том, чтобы покончить с собой.

Сейчас расследование продолжается. По предварительным данным, опасного контента в социальных сетях подружек не обнаружено. Но они могли его просто удалить. Ответы на все вопросы предстоит найти следователям.

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