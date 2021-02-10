В департаменте транспорта Самары рассказали об отмене двух льготных маршрутов

Пассажирам не нужно переживать из-за отмены маршрутов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Представители департамента транспорта Самары прокомментировали информацию о том, что автобусы № 7 «Безымянский рынок – Транзитная» и № 65 «Центральный автовокзал - Кабельная» хотят отменить. Они уточнили, что речь идет не о закрытии льготных маршрутов, а об их объединении.

- Оно призвано улучшить транспортное снабжение жителей — количество подвижного состава будет увеличено за счет слияния подвижного состава прежних двух маршрутов, - делятся чиновники.

Подобная реорганизация призвана улучшить ритмичность работы льготных автобусов, исключить значительное дублирование, сохранив востребованность, а также усилить диспетчеризацию и расписание на объединенных маршрутах, предпосылок для упразднения которого нет.